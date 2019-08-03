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Прокуратура розповіла подробиці
схеми шахрайства з купюрами

Прокуратура розповіла подробиці схеми шахрайства з купюрами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:46

Прокуратура розповіла подробиці схеми шахрайства з купюрами

Пропонуємо до обговорення:
Шахраї, які за допомогою макета грошей обдурили банківські термінали на понад 1 млн грн, постануть перед судом.

Дивися повний текст Прокуратура розповіла подробиці схеми шахрайства з купюрами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:46

..так так так.. а можно поподробнее про вышеозначенный "имитатор купюр"??.. интересует чисто техническая сторона вопроса...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:08

Как всегда - заголовок не соответствует содержимому. Ибо подробностей как раз и не рассказали.
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:13

  maestro71 написав:..так так так.. а можно поподробнее про вышеозначенный "имитатор купюр"??.. интересует чисто техническая сторона вопроса...


А содержание последнего абзаца статьи не интересует, чисто технически? :D
Кузя
 
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