Шахраї, які за допомогою макета грошей обдурили банківські термінали на понад 1 млн грн, постануть перед судом.
Дивися повний текст Прокуратура розповіла подробиці схеми шахрайства з купюрами.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 11:46
Прокуратура розповіла подробиці схеми шахрайства з купюрами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прокуратура розповіла подробиці схеми шахрайства з купюрами.
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:46
..так так так.. а можно поподробнее про вышеозначенный "имитатор купюр"??.. интересует чисто техническая сторона вопроса...
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:08
Как всегда - заголовок не соответствует содержимому. Ибо подробностей как раз и не рассказали.
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:13
Додано: Чет 22 сер, 2019 19:14
Хочется сказать как в "Мастере и Маргарите": "Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов, в особенности фокус с денежными бумажками. Зрительская масса требует объяснения».)))
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:24
Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:50
warlamp
Не привязанной, а приклеенной БФ-ом
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:00
И за 2 коп. наливало как за 3 коп.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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