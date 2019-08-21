З 1 грудня в Україні набудуть чинності нові державні будівельні норми (ДБН) з проектування житлових будинків.
Дивися повний текст В Україні змінюються правила будівництва житлових будинків вже з 2019 (інфографіка).
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Додано: Чет 22 сер, 2019 12:07
В Україні змінюються правила будівництва житлових...
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Дивися повний текст В Україні змінюються правила будівництва житлових будинків вже з 2019 (інфографіка).
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:07
Можно написать все что угодно - Бумага все стерпит. Посмотрим как все это будет работать.
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