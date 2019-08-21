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В Україні змінюються правила
будівництва житлових...

В Україні змінюються правила будівництва житлових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:07

В Україні змінюються правила будівництва житлових...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня в Україні набудуть чинності нові державні будівельні норми (ДБН) з проектування житлових будинків.

Дивися повний текст В Україні змінюються правила будівництва житлових будинків вже з 2019 (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:07

Можно написать все что угодно - Бумага все стерпит. Посмотрим как все это будет работать.
blueiceua
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