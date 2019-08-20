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Компанії повинні ставити соціальну
відповідальність вище...

Компанії повинні ставити соціальну відповідальність вище...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:48

Компанії повинні ставити соціальну відповідальність вище...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорації США повинні нести відповідальність за надання економічної вигоди для всіх, а не лише для їх інвесторів.

Дивися повний текст Компанії повинні ставити соціальну відповідальність вище прибутку - бізнес США.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:48

"Обеспечьте 10 процентов прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы и под страхом виселицы"
cia
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