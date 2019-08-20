Корпорації США повинні нести відповідальність за надання економічної вигоди для всіх, а не лише для їх інвесторів.
Дивися повний текст Компанії повинні ставити соціальну відповідальність вище прибутку - бізнес США.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 12:48
Компанії повинні ставити соціальну відповідальність вище...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанії повинні ставити соціальну відповідальність вище прибутку - бізнес США.
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:48
"Обеспечьте 10 процентов прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы и под страхом виселицы"
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