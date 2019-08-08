RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Слуга народу готує майже
500 законопроектів

Слуга народу готує майже 500 законопроектів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:42

Слуга народу готує майже 500 законопроектів

Пропонуємо до обговорення:
Фракція Слуга народу працює над 465 законопроектами, які збирається представити на засіданні Верховної Ради.

Дивися повний текст Слуга народу готує майже 500 законопроектів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90468
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:42

5 комитетов это круто!
Еще бы Раду в 2 раза сократить
Rainbow
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суди скасували вимоги ДФС до комбінатів Ахметова майже...
R2 » Пон 12 сер, 2019 15:53
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 15:54
nalim
Майже половина Android-додатків і третина iOS-програм...
R2 » Нед 11 сер, 2019 14:50
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 14:50
netstormonline
Майже 19 млн збитків: НАБУ підготувало підозру...
R2 » Чет 08 сер, 2019 14:00
7 281
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 12:35
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.