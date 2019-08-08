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Слуга народу готує майже 500 законопроектів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 сер, 2019 14:42
Пропонуємо до обговорення:
Фракція Слуга народу працює над 465 законопроектами, які збирається представити на засіданні Верховної Ради.
Дивися повний текст Слуга народу готує майже 500 законопроектів
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Додано: Чет 22 сер, 2019 14:42
5 комитетов это круто!
Еще бы Раду в 2 раза сократить
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