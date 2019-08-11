Фракція Слуга народу працює над 465 законопроектами, які збирається представити на засіданні Верховної Ради.
Дивися повний текст Слуга народу готує майже 500 законопроектів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 сер, 2019 14:42
Слуга народу готує майже 500 законопроектів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Слуга народу готує майже 500 законопроектів.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:09
законотворческая диарея надвигается. запасайтесь терпением и не только!
Законов у нас и так хватало, только 80 % из них не работало.
похоже эти новые как и папередники этого не понимают.
|