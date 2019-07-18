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Слуга народу готує майже
500 законопроектів

Слуга народу готує майже 500 законопроектів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:42

Слуга народу готує майже 500 законопроектів

Пропонуємо до обговорення:
Фракція Слуга народу працює над 465 законопроектами, які збирається представити на засіданні Верховної Ради.

Дивися повний текст Слуга народу готує майже 500 законопроектів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:42

5 комитетов это круто!
Еще бы Раду в 2 раза сократить
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:44

Я не уверен что это тот случай когда количество переходит в качество :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:09

законотворческая диарея надвигается. запасайтесь терпением и не только!

Законов у нас и так хватало, только 80 % из них не работало.
похоже эти новые как и папередники этого не понимают.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:29

blueiceua
Дивна Ви людина. Зеленський же не просто так на субсидію подавав перед президентством. Він дуже добре знає, що більшість законів в країні не працюють.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:29

  Igorten написав:Я не уверен что это тот случай когда количество переходит в качество :)

Это как раз тот случай, но на оси качества порой встречаются и отрицательные величины.
astatempo
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