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Закон вступив в дію: МВС
попередили власників...

Закон вступив в дію: МВС попередили власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:30

Закон вступив в дію: МВС попередили власників...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

Дивися повний текст Закон вступив в дію: МВС попередили власників \"єврономерів\" про жорсткі санкції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:30

Норм. Начинайте штрафовать!
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