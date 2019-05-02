Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.
Дивися повний текст Закон вступив в дію: МВС попередили власників \"єврономерів\" про жорсткі санкції.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 15:30
Закон вступив в дію: МВС попередили власників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон вступив в дію: МВС попередили власників \"єврономерів\" про жорсткі санкції.
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:24
до роботи поліцаї.
поки зехерні не придумали.
чи аваков пригальмуЄ?
Геть авакова!
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