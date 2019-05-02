Закон вступив в дію: МВС попередили власників...

Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:54

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Грося теж багато толкового триндів, а смисл, якщо нічого зі сказаного ним не робилося.

Rainbow

Якесь у Вас зверхнє ставлення до інших? Особисто я не маю нічого проти бл-яшок, але не тоді, коли із-за цих прид-урків перекривають пів Києва і не тоді, коли воно не вміє їздити, але вже сіло за руль бл-яшенції і не тоді, коли воно їде перед тобою і коптить так, що навіть з нормальною системою очистки повітря в салоні - дихати немає чим, і не тоді - коли власник цієї бл-яхи, замість того, аби виконати норми закону і раз на рік виїжджати в Річ Посполиту, для виконання ТО - починає тут качати свої права, гавкаючи про те, як за бугром гарно, а у нас гівно.

Загалом від бл-ях, для мене, більше негативу.

А що до обмеження віку ввезених авто - то ж був нормальний закон про пільгове розмитнення авто з Євро 5 за 500 євро. В Європі найдешевше авто з АКПШ і Євро 5 коштувало 3 500Євро. Але цим йолупукі його біло не достатньо, бо хлам взагалі заборонено було завозити. Можливо обмеження треба було ввести по Євро4, але, що ви хочете від влади Януковича?