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Закон вступив в дію: МВС
попередили власників...

Закон вступив в дію: МВС попередили власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:30

Закон вступив в дію: МВС попередили власників...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

Дивися повний текст Закон вступив в дію: МВС попередили власників \"єврономерів\" про жорсткі санкції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:30

Норм. Начинайте штрафовать!
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:24

до роботи поліцаї.
поки зехерні не придумали.
чи аваков пригальмуЄ?
Геть авакова!
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:43

Re: Закон вступив в дію: МВС попередили власників...

Жарити євробляхи,які роблять безлад!
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:19

Молодцы! Можно сказать первое полезное дело сделали. Посмотрим теперь как снизят цены на электроэнергию с 1-ого сентября.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:11

Невменяемые обозленые людишки в коментах.
Лучше бы так за ремонт дорог волновались.

Никогда евроб*яхи небыло, но и ничего плохого о них не скажу. Все зависит от водятела.
А вот возраст ввозимых автомобилей нужно уменьшить, хотя бы до 10 лет.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:38

Это практически все сарказм в комментах. Разве не очевидно?
ukrinfoinfo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:54

Forum
Грося теж багато толкового триндів, а смисл, якщо нічого зі сказаного ним не робилося.
Rainbow
Якесь у Вас зверхнє ставлення до інших? Особисто я не маю нічого проти бл-яшок, але не тоді, коли із-за цих прид-урків перекривають пів Києва і не тоді, коли воно не вміє їздити, але вже сіло за руль бл-яшенції і не тоді, коли воно їде перед тобою і коптить так, що навіть з нормальною системою очистки повітря в салоні - дихати немає чим, і не тоді - коли власник цієї бл-яхи, замість того, аби виконати норми закону і раз на рік виїжджати в Річ Посполиту, для виконання ТО - починає тут качати свої права, гавкаючи про те, як за бугром гарно, а у нас гівно.
Загалом від бл-ях, для мене, більше негативу.
А що до обмеження віку ввезених авто - то ж був нормальний закон про пільгове розмитнення авто з Євро 5 за 500 євро. В Європі найдешевше авто з АКПШ і Євро 5 коштувало 3 500Євро. Але цим йолупукі його біло не достатньо, бо хлам взагалі заборонено було завозити. Можливо обмеження треба було ввести по Євро4, але, що ви хочете від влади Януковича?
jeugen
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