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Закон вступив в дію: МВС попередили власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:14
blueiceua Ви самі вірите в те, що пишите? Там же чітко сказано - не маєш бажання платити штраф - віддай авто і заплати 8 500 або 17 000грн.
Що не так? При чому тут дороговизна авто?
Але загалом у нас штрафи придумуються тільки для фіксації розміру взятки (50% штрафу).
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jeugen
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:21
jeugen написав:
Але загалом у нас штрафи придумуються тільки для фіксації розміру взятки (50% штрафу)
Только что видел как стоят и тормозят б***. Эвакуатора нет. Скорее всего "решают вопрос" на месте...
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Конрад Карлович
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:41
Конрад Карлович написав:
Только что видел как стоят и тормозят б***. Эвакуатора нет. Скорее всего "решают вопрос" на месте...
Вони кучку бл-ях зберуть, а потім в сміттєвоз їх завантажать і на сміття.
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jeugen
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:05
Мышеловка сработала. Сначала заработали на ввозе машин, потом поменяли законы и теперь будут зарабатывать на переплавке конфискованных машин на металл. Вывод - не играй в игры с государством.
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:07
Конрад Карлович написав:
Только что видел как стоят и тормозят б***. Эвакуатора нет. Скорее всего "решают вопрос" на месте...
Типа они когда-нибудь с кем-нибудь решали по-другому
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:07
safonovstanislav написав:
Мышеловка сработала. Сначала заработали на ввозе машин, потом поменяли законы и теперь будут зарабатывать на переплавке конфискованных машин на металл.
Дай Бог - так і буде.
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jeugen
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