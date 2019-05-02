RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Закон вступив в дію: МВС
попередили власників...

Закон вступив в дію: МВС попередили власників...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:14

blueiceua Ви самі вірите в те, що пишите? Там же чітко сказано - не маєш бажання платити штраф - віддай авто і заплати 8 500 або 17 000грн.
Що не так? При чому тут дороговизна авто?
Але загалом у нас штрафи придумуються тільки для фіксації розміру взятки (50% штрафу).
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 688
З нами з: 08.08.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:21

Re: Закон вступив в дію: МВС попередили власників...

  jeugen написав:Але загалом у нас штрафи придумуються тільки для фіксації розміру взятки (50% штрафу)


Только что видел как стоят и тормозят б***. Эвакуатора нет. Скорее всего "решают вопрос" на месте...
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1488
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:41

Re: Закон вступив в дію: МВС попередили власників...

  Конрад Карлович написав:Только что видел как стоят и тормозят б***. Эвакуатора нет. Скорее всего "решают вопрос" на месте...

Вони кучку бл-ях зберуть, а потім в сміттєвоз їх завантажать і на сміття.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 688
З нами з: 08.08.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:05

Re: Закон вступив в дію: МВС попередили власників...

Мышеловка сработала. Сначала заработали на ввозе машин, потом поменяли законы и теперь будут зарабатывать на переплавке конфискованных машин на металл. Вывод - не играй в игры с государством.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2221
З нами з: 10.05.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:07

  Конрад Карлович написав:Только что видел как стоят и тормозят б***. Эвакуатора нет. Скорее всего "решают вопрос" на месте...

Типа они когда-нибудь с кем-нибудь решали по-другому
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2221
З нами з: 10.05.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:07

Re: Закон вступив в дію: МВС попередили власників...

  safonovstanislav написав:Мышеловка сработала. Сначала заработали на ввозе машин, потом поменяли законы и теперь будут зарабатывать на переплавке конфискованных машин на металл.

Дай Бог - так і буде.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 688
З нами з: 08.08.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для власників єврономерів розробляють нові правила 1, 2
R2 » Сер 21 сер, 2019 18:12
12 647
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 19:39
yama
Автомобілістів попередили про схему шахрайства
R2 » Чет 15 сер, 2019 08:00
1 142
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 08:00
sidrsanya
Набув чинності новий закон про ЖКГ
R2 » Чет 02 тра, 2019 11:45
3 292
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 10:09
baziele

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75102)
23.08.2019 13:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.