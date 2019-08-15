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Чеський перевізник запустить
прямий поїзд в Україну

Чеський перевізник запустить прямий поїзд в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:03

Чеський перевізник запустить прямий поїзд в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Чеський перевізник RegioJet анонсував запуск нічного поїзда в Україну з маршрутом Прага-Мостиська.

Дивися повний текст Чеський перевізник запустить прямий поїзд в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:03

а в Мостицка посадка на Прагу будет?
swan forever
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