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Чеський перевізник запустить прямий поїзд в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:03
Пропонуємо до обговорення:
Чеський перевізник RegioJet анонсував запуск нічного поїзда в Україну з маршрутом Прага-Мостиська.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 21:03
а в Мостицка посадка на Прагу будет?
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