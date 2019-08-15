Чеський перевізник RegioJet анонсував запуск нічного поїзда в Україну з маршрутом Прага-Мостиська.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 21:03
Чеський перевізник запустить прямий поїзд в Україну
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Дивися повний текст Чеський перевізник запустить прямий поїзд в Україну.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:10
Це як? Якщо я вірно розумію значення слова "зворотній" - то він має бути в протилежному напрямку. Можливо під словом "Прага" - мається на увазі якийсь новий вокзал у Львові?
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