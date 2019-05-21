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США відмовилися від розробки системи ПРО, на яку пішло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:11
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки у четвер, 22 серпня, відмовилося від розробки нової системи протиракетної оборони, на яку вже витрачено 1,2 мільярда доларів.
Дивися повний текст США відмовилися від розробки системи ПРО, на яку пішло понад мільярд доларів
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