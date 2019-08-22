Таке рішення було прийнято на засіданні уряду.
Дивися повний текст Кабмін встановив ліміти абонплати за житлово-комунальні послуги.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 сер, 2019 23:50
Кабмін встановив ліміти абонплати за житлово-комунальні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін встановив ліміти абонплати за житлово-комунальні послуги.
Додано: Чет 22 сер, 2019 23:50
Вот так вот, тышком-нышком и ввели населению плату за провал, чтоб не проваливался.
Когда начнут садить эту шоблу, лично я получу огромное удовлетворение. А когда закроют "аленку" с "винницким кобзоном", то тот день обведу красным кружком в календаре
|