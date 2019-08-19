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Укравтодор створив онлайн-мапу
ремонту доріг в Україні...

Укравтодор створив онлайн-мапу ремонту доріг в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 05:22

Укравтодор створив онлайн-мапу ремонту доріг в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
На початку вересня відбудеться офіційна презентація та запуск інтерактивної карти в роботу.

Дивися повний текст Укравтодор створив онлайн-мапу ремонту доріг в Україні (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 05:22

Создал но ее никто не увидел :-)
Бред. Как можно публиковать новость о том что созданную карту покажут в сентябре? Может таки не создали а все ещё делают?

Вот так у нас и дороги делают
dotster
 
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