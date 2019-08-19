На початку вересня відбудеться офіційна презентація та запуск інтерактивної карти в роботу.
Дивися повний текст Укравтодор створив онлайн-мапу ремонту доріг в Україні (інфографіка).
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 05:22
Укравтодор створив онлайн-мапу ремонту доріг в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укравтодор створив онлайн-мапу ремонту доріг в Україні (інфографіка).
Додано: П'ят 23 сер, 2019 05:22
Создал но ее никто не увидел :-)
Бред. Как можно публиковать новость о том что созданную карту покажут в сентябре? Может таки не создали а все ещё делают?
Вот так у нас и дороги делают
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