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Науковці запропонували спорудити
гігантські дирижаблі та...

Науковці запропонували спорудити гігантські дирижаблі та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:09

Науковці запропонували спорудити гігантські дирижаблі та...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний колектив вчених запропонував концепцію надекономічної системи вантажних перевезень з використанням великих дирижаблів, які будуть використовувати для переміщення висотні циркуляції атмосфери.

Дивися повний текст Науковці запропонували спорудити гігантські дирижаблі та «осідлати» на них стабільні повітряні потоки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:09

Неймётся учёным создать гигантскую зажигалку, в 10 раз больше Гинденбурга, огненный шар которого их уже не впечатляет.
avk
 
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