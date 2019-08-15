RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці можуть передплатити
необхідні обсяги газу на зиму

Українці можуть передплатити необхідні обсяги газу на зиму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:32

Українці можуть передплатити необхідні обсяги газу на зиму

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" впрваджує передплату на газ для опалювального сезону за літньою ціною.

Дивися повний текст Українці можуть передплатити необхідні обсяги газу на зиму.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90489
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:32

Зробіть активним посилання www.gas.ua
vbankov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 15.11.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:52

Фуфло толкать - говорить неправду :) Любое лицо это любое лицо. Подъехал как ФОП, получил отказ.
Igorten
 
Повідомлень: 3591
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:06

Никогда такого не было и вот опять.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка) 1, 2, 3
R2 » Пон 19 сер, 2019 08:14
20 985
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 08:52
jeugen
Частка "Газпрому" на ринку газу ЄС знизилася вперше за 4...
R2 » Пон 19 сер, 2019 18:38
2 88
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 сер, 2019 12:09
blueiceua
Польща хоче підвищити плату за транзит російського газу
R2 » Чет 15 сер, 2019 23:41
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 23:41
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14638)
23.08.2019 19:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.