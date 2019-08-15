"Нафтогаз" впрваджує передплату на газ для опалювального сезону за літньою ціною.
Дивися повний текст Українці можуть передплатити необхідні обсяги газу на зиму.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:32
Українці можуть передплатити необхідні обсяги газу на зиму
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Дивися повний текст Українці можуть передплатити необхідні обсяги газу на зиму.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:32
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:52
Фуфло толкать - говорить неправду Любое лицо это любое лицо. Подъехал как ФОП, получил отказ.
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