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Хакери зламали хакерів і виклали в Мережу їхні дані
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Хакери з угруповання Raidforums зламали форум конкурентів - Cracked.to і опублікували в загальному доступі дані близько 320 тисяч його учасників. Злиті дані хакери розмістили на своєму форумі Raidforums в липні у вигляді звичайного текстового файлу.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:47
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