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ЄС розробив план на випадок
торговельної війни з США

ЄС розробив план на випадок торговельної війни з США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:52

ЄС розробив план на випадок торговельної війни з США

Пропонуємо до обговорення:
ЄС розробив економічну програму, за якою введе в односторонньому порядку митні збори на американські товари та сприятиме розвитку власних технологічних компаній.

Дивися повний текст ЄС розробив план на випадок торговельної війни з США.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:52

Времена и соответственно расстановка сил и денег в мире поменялась.
СШЯ пытаются играть все ту-же мелодию, но от нее уже все подустали.
лучше бы сами сшя это поняли - пока им не начали это говорить в открытую
blueiceua
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