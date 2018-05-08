ЄС розробив економічну програму, за якою введе в односторонньому порядку митні збори на американські товари та сприятиме розвитку власних технологічних компаній.
Дивися повний текст ЄС розробив план на випадок торговельної війни з США.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:52
ЄС розробив план на випадок торговельної війни з США
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Дивися повний текст ЄС розробив план на випадок торговельної війни з США.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:52
Времена и соответственно расстановка сил и денег в мире поменялась.
СШЯ пытаются играть все ту-же мелодию, но от нее уже все подустали.
лучше бы сами сшя это поняли - пока им не начали это говорить в открытую
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