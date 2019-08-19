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Новак розповів про тотальний ремонт траси...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:52
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 22 серпня більша частина національної траси H-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь уже має вирівнювальний шар.
Дивися повний текст Новак розповів про тотальний ремонт траси Бориспіль-Маріуполь
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:52
А от Борисполя до Днепра?
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sergnemo68
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:29
sergnemo68 написав:
А от Борисполя до Днепра?
Так "имеет выравнивающий слой".
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