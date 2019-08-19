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Новак розповів про
тотальний ремонт траси...

Новак розповів про тотальний ремонт траси...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:52

Новак розповів про тотальний ремонт траси...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 22 серпня більша частина національної траси H-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь уже має вирівнювальний шар.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:52

А от Борисполя до Днепра?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:29

  sergnemo68 написав:А от Борисполя до Днепра?

Так "имеет выравнивающий слой".
:mrgreen:
EKO
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