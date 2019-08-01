Компанія Tesla заявила про запуск сервісу оренди сонячних панелей Rent Solar для дахів житлових будинків.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:16
Tesla запустила сервіс оренди сонячних панелей
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Дивися повний текст Tesla запустила сервіс оренди сонячних панелей.
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