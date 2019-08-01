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Tesla запустила сервіс
оренди сонячних панелей

Tesla запустила сервіс оренди сонячних панелей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:16

Tesla запустила сервіс оренди сонячних панелей

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla заявила про запуск сервісу оренди сонячних панелей Rent Solar для дахів житлових будинків.

Дивися повний текст Tesla запустила сервіс оренди сонячних панелей.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:16

Отличная идея!
solnceva_kataya
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:24

На фейсбуке есть группа Консультационный центр по альтернативной энергетике - можно задавать любые вопросы по установке и покупке оборудования ))
solnceva_kataya
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