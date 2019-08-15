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"Укренерго" програло другий суд щодо тарифів заводів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення суду попередньої інстанції, який дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Дивися повний текст \"Укренерго\" програло другий суд щодо тарифів заводів Коломойського
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:22
Тут одно изи двух - либо тарифы действительно завышены и тарифы нужно понижать для всех,
либо тарифы не завышены - тогда кто будет покрывать убытки от такой роскоши снижениятарифов для Бени.
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