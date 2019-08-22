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Майже 800 АЗС в Україні працюють без ліцензій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Майже 800 автозаправних станцій в Україні відсутні в реєстрі ліцензіатів.
Дивися повний текст Майже 800 АЗС в Україні працюють без ліцензій
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:29
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