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Майже 800 АЗС в Україні
працюють без ліцензій

Майже 800 АЗС в Україні працюють без ліцензій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:29

Майже 800 АЗС в Україні працюють без ліцензій

Пропонуємо до обговорення:
Майже 800 автозаправних станцій в Україні відсутні в реєстрі ліцензіатів.

Дивися повний текст Майже 800 АЗС в Україні працюють без ліцензій.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:29

Мы живём в государстве или ...?
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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