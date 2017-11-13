Скоро на дорогах з'явиться автономне освітлення на сонячних батареях.
Дивися повний текст На українських дорогах впроваджують інноваційні технології.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:37
На українських дорогах впроваджують інноваційні технології
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українських дорогах впроваджують інноваційні технології.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:37
Т.е. опять дорог не будет (((. Ну хоть ямы будет видно ночью - уже спасибо ))
|