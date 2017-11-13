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На українських дорогах
впроваджують інноваційні технології

На українських дорогах впроваджують інноваційні технології
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:37

На українських дорогах впроваджують інноваційні технології

Пропонуємо до обговорення:
Скоро на дорогах з'явиться автономне освітлення на сонячних батареях.

Дивися повний текст На українських дорогах впроваджують інноваційні технології.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:37

Т.е. опять дорог не будет (((. Ну хоть ямы будет видно ночью - уже спасибо ))
nikitash
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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