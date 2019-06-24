С 1 января 2020 года транзит российского газа через территорию Украины прекратится.
Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:44
В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки...
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Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу.
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