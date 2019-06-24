С 1 января 2020 года транзит российского газа через территорию Украины прекратится.
Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:44
В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки...
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Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:45
“Это почти 3% украинского ВВП. Общий эффект на валовой национальный продукт составляет примерно 4 процента. 4% экономики Украины зависит от поступлений от транзита. Их не будет, скорее всего”, – считает Витренко.
Их не будет потому, что это и есть цель Коболева и Витренко (конечно, если этих 2-х чертей не уберет раньше новый Кабмин и не успеет договориться с Газпромом).
Я напомню, что для изменения транзитного статуса Украины с 1-го января 2020-го ничего не менятся - Северный Поток 2 как не построен сейчас, так и не будет построен через полгода. Более того, он не будет построен даже через год!
Соответственно, потребности РФ в транзите через Украину сохраняться на текущей отметке 80-90 млрд кубов. По крайней мере на 2020-й.
И прекращение транзита в таких условиях при объективной заинтересованности обеих сторон может быть результатом лишь одного - намеренного саботажа!
С чьей стороны он будет - посмотрим. Коболев, Витренко и обслуживащие их грандоеды всячески пытаются показать, что это Газпром отказывается от сотрудничества. Сами при этом не делают НИЧЕГО - не провели ни одних переговоров о новом контракте, даже не представили публично условия со своей стороны! Переговоры уже инициирует ЕС за них!!
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