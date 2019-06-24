С 1 января 2020 года транзит российского газа через территорию Украины прекратится.
Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:44
В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:45
“Это почти 3% украинского ВВП. Общий эффект на валовой национальный продукт составляет примерно 4 процента. 4% экономики Украины зависит от поступлений от транзита. Их не будет, скорее всего”, – считает Витренко.
Их не будет потому, что это и есть цель Коболева и Витренко (конечно, если этих 2-х чертей не уберет раньше новый Кабмин и не успеет договориться с Газпромом).
Я напомню, что для изменения транзитного статуса Украины с 1-го января 2020-го ничего не менятся - Северный Поток 2 как не построен сейчас, так и не будет построен через полгода. Более того, он не будет построен даже через год!
Соответственно, потребности РФ в транзите через Украину сохраняться на текущей отметке 80-90 млрд кубов. По крайней мере на 2020-й.
И прекращение транзита в таких условиях при объективной заинтересованности обеих сторон может быть результатом лишь одного - намеренного саботажа!
С чьей стороны он будет - посмотрим. Коболев, Витренко и обслуживащие их грандоеды всячески пытаются показать, что это Газпром отказывается от сотрудничества. Сами при этом не делают НИЧЕГО - не провели ни одних переговоров о новом контракте, даже не представили публично условия со своей стороны! Переговоры уже инициирует ЕС за них!!
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:38
Непонятна причина для беспокойства - если мне не изменяет память, в 15-18-ом году, каждый месяц на форуме появлялась очередная радостная статья (с восклицательным знаком в заголовке) о том, что Украина уже 90/120/150/180..../730 дней НЕ ПОКУПАЕТ РОССИЙСКИЙ ГАЗ. НИ?
Простите, но разве не параллельно с этим форумные пропагандисты с пеной у
рта доказывали, что реверс КАК ФИЗИЧЕСКИЙ, благодаря которому венгерский/польский/словацкий газ и идет в страну С ЗАПАДА НА ВОСТОК? А теперь верховный газовый керувник вдруг заявляет, что все это - ЛИПА, и по 30-50 долларов за 1000 м3 страна переплачивала лишь для того, чтобы некие конторы из 3-5 человек,сидящие в офисах на берегах Дуная или Вислы, печатали новые инвойсы,а весьма солидные деньги от населения и промышленности утекали в чьи-то карманы? ПРОСТО И КРАСИВО?
Может, пришло время спросить в ЧЬИ ИМЕННО?
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:32
Волгарь, кстати да - куда делся Lapay и иже с ним? А по теме - за всё заплатит (за технологический газ для обеспечения транзита с запада на восток и т.д.) народ Украины, если конечно команда Зе не почешется и не договорится с Газпромом.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:53
Re: В
А шо таке - скучно стало?
Так 95-й квартал для того і вибрали, що не скучно було. Так що готуйтесь до веселощів.
Не буде тразиту - буде газ дорожче, і пенсії менше. Все так, як і хотіли ватани.
Бариги і війну не могли закінчити, і транзит зберегти. Немає бариг, а все так, як і раніше. Дива, та й годі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:07
Куда подевался Lapay нужно спросить у него самого. Но все происходящее (параллельная тема об угле с другого конца света - в сущности, таком же высокоприбыльном мошенничестве, хотя там хотя бы возить надо - в данном случае весь расход на аренду офиса/з/п сотрудников и покупку оргтехники).
За 4 года по РЕВЕРСУ было закуплено не менее 50 млрд. м3, и эта операция принесла ее организаторам не менее 1,7-1,8 млрд. долларов (за минусом весьма скромных накладных расходов). Вполне достаточно, чтобы в любой стране мира за подобную комбинацию получить лет 20 тюрьмы.
Знаете, навеяло - вспомнился бородатый анекдот про то, как иностранец посетил СССР. А по возвращению его спросили о впечатлениях. На что любитель путешествий ответил:
- Самый главный праздник у них справляют 7 НОЯБРЯ. Но отмечают они при этом годовщину ОКТЯБРЬСКОЙ революции. И ВОТ ВСЕ У НИХ ТАК!
Так вот, глядя на обе эти темы (мошеннические схемы по газу и углю, инспирированные ГОССЛУЖАЩИМИ ВЫСОЧАЙШЕГО РАНГА и ограбившие страну на миллиарды долларов) остается только повторить последнюю фразу из анекдота...
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