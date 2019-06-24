RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В "Нафтогазі" відзвітували
про підготовку до зупинки...

В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:44

В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки...

Пропонуємо до обговорення:
С 1 января 2020 года транзит российского газа через территорию Украины прекратится.

Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" відзвітували про підготовку до зупинки транзиту російського газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90487
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:45

“Это почти 3% украинского ВВП. Общий эффект на валовой национальный продукт составляет примерно 4 процента. 4% экономики Украины зависит от поступлений от транзита. Их не будет, скорее всего”, – считает Витренко.

Их не будет потому, что это и есть цель Коболева и Витренко (конечно, если этих 2-х чертей не уберет раньше новый Кабмин и не успеет договориться с Газпромом).

Я напомню, что для изменения транзитного статуса Украины с 1-го января 2020-го ничего не менятся - Северный Поток 2 как не построен сейчас, так и не будет построен через полгода. Более того, он не будет построен даже через год!

Соответственно, потребности РФ в транзите через Украину сохраняться на текущей отметке 80-90 млрд кубов. По крайней мере на 2020-й.

И прекращение транзита в таких условиях при объективной заинтересованности обеих сторон может быть результатом лишь одного - намеренного саботажа!

С чьей стороны он будет - посмотрим. Коболев, Витренко и обслуживащие их грандоеды всячески пытаются показать, что это Газпром отказывается от сотрудничества. Сами при этом не делают НИЧЕГО - не провели ни одних переговоров о новом контракте, даже не представили публично условия со своей стороны! Переговоры уже инициирует ЕС за них!!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3272
З нами з: 02.05.18
Подякував: 773 раз.
Подякували: 1844 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:38

Непонятна причина для беспокойства - если мне не изменяет память, в 15-18-ом году, каждый месяц на форуме появлялась очередная радостная статья (с восклицательным знаком в заголовке) о том, что Украина уже 90/120/150/180..../730 дней НЕ ПОКУПАЕТ РОССИЙСКИЙ ГАЗ. НИ?
“На жаль, базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде. Це означає, що вся система в межах української ГТС (газотранспортна система – ред.) повинна бути повернута в так званий “фізичний реверс”, і газ буде надходити не зі сходу на захід, а з заходу на схід”, – сказав він.

Простите, но разве не параллельно с этим форумные пропагандисты с пеной у
рта доказывали, что реверс КАК ФИЗИЧЕСКИЙ, благодаря которому венгерский/польский/словацкий газ и идет в страну С ЗАПАДА НА ВОСТОК? А теперь верховный газовый керувник вдруг заявляет, что все это - ЛИПА, и по 30-50 долларов за 1000 м3 страна переплачивала лишь для того, чтобы некие конторы из 3-5 человек,сидящие в офисах на берегах Дуная или Вислы, печатали новые инвойсы,а весьма солидные деньги от населения и промышленности утекали в чьи-то карманы? ПРОСТО И КРАСИВО?
Может, пришло время спросить в ЧЬИ ИМЕННО?
Волгарь
 
Повідомлень: 6999
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:32

Волгарь, кстати да - куда делся Lapay и иже с ним? А по теме - за всё заплатит (за технологический газ для обеспечения транзита с запада на восток и т.д.) народ Украины, если конечно команда Зе не почешется и не договорится с Газпромом.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7308 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:53

Re: В

  RomanTik написав:Волгарь, кстати да - куда делся Lapay и иже с ним?

А шо таке - скучно стало? ;)
Так 95-й квартал для того і вибрали, що не скучно було. Так що готуйтесь до веселощів.
Не буде тразиту - буде газ дорожче, і пенсії менше. Все так, як і хотіли ватани.
Бариги і війну не могли закінчити, і транзит зберегти. Немає бариг, а все так, як і раніше. Дива, та й годі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8233
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:07

  RomanTik написав:Волгарь, кстати да - куда делся Lapay и иже с ним? А по теме - за всё заплатит (за технологический газ для обеспечения транзита с запада на восток и т.д.) народ Украины, если конечно команда Зе не почешется и не договорится с Газпромом.

Куда подевался Lapay нужно спросить у него самого. Но все происходящее (параллельная тема об угле с другого конца света - в сущности, таком же высокоприбыльном мошенничестве, хотя там хотя бы возить надо - в данном случае весь расход на аренду офиса/з/п сотрудников и покупку оргтехники).
За 4 года по РЕВЕРСУ было закуплено не менее 50 млрд. м3, и эта операция принесла ее организаторам не менее 1,7-1,8 млрд. долларов (за минусом весьма скромных накладных расходов). Вполне достаточно, чтобы в любой стране мира за подобную комбинацию получить лет 20 тюрьмы.
Знаете, навеяло - вспомнился бородатый анекдот про то, как иностранец посетил СССР. А по возвращению его спросили о впечатлениях. На что любитель путешествий ответил:
- Самый главный праздник у них справляют 7 НОЯБРЯ. Но отмечают они при этом годовщину ОКТЯБРЬСКОЙ революции. И ВОТ ВСЕ У НИХ ТАК!
Так вот, глядя на обе эти темы (мошеннические схемы по газу и углю, инспирированные ГОССЛУЖАЩИМИ ВЫСОЧАЙШЕГО РАНГА и ограбившие страну на миллиарды долларов) остается только повторить последнюю фразу из анекдота...
Волгарь
 
Повідомлень: 6999
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:27

Меньше коррупционных денег в экономике - тем нам всем лучше.
Они всё равно разворовывались.
anton_gms
 
Повідомлень: 725
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:37

  anton_gms написав:Меньше коррупционных денег в экономике - тем нам всем лучше.
Они всё равно разворовывались.


Ошибочка - чем меньше кормовая база, тем не им хуже, а нам.

Помните анекдот:
— так дети, водка подорожает…
— так что папа, ты будешь меньше пить?
— нет дети, вы будете меньше есть!

Это именно наш случай! Не будет транзитных денег для распила, они за гешефтом залезут волосатой лапой в другую миску...

А ведь с прибылей уже воровать негде - прибылей не осталось. Поэтому не чураются ни в 11 раз тарифы на газ повышать, ни в 3 раза гривну обваливать... А тут еще 3 млрд баксов в год с транзита не станет!!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3272
З нами з: 02.05.18
Подякував: 773 раз.
Подякували: 1844 раз.
 
Профіль
2
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки...
R2 » П'ят 23 сер, 2019 11:44
0 13
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 11:44
R2
Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки...
R2 » Чет 15 сер, 2019 09:46
3 196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 17:19
zРадио
У "Нафтогазі" назвали причини браку грошей у "Укртрансгазу"
R2 » Пон 24 чер, 2019 14:56
3 231
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 16:35
gazovhcik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14625)
23.08.2019 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.