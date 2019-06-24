RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В "Нафтогазі" відзвітували
про підготовку до зупинки...

В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:30

Мне вот интересно. А как в отсутствии украинского транзита РФ сможет продавать газ в ЕС, если СП2 не достроят?
SMOKE
 
Повідомлень: 4021
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки...
R2 » П'ят 23 сер, 2019 11:44
0 23
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 11:44
R2
Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки...
R2 » Чет 15 сер, 2019 09:46
3 200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 17:19
zРадио
У "Нафтогазі" назвали причини браку грошей у "Укртрансгазу"
R2 » Пон 24 чер, 2019 14:56
3 233
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 16:35
gazovhcik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75140)
24.08.2019 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.