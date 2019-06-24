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В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 сер, 2019 15:30
Мне вот интересно. А как в отсутствии украинского транзита РФ сможет продавать газ в ЕС, если СП2 не достроят?
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SMOKE
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