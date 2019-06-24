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Додано: Суб 24 сер, 2019 15:30
Мне вот интересно. А как в отсутствии украинского транзита РФ сможет продавать газ в ЕС, если СП2 не достроят?
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:01
Если выражаться твоим (гнусным) языком, то и немчура замерзнет без российского газа Импортируют его по 50 млрд кубов в год, и аж пищат, как хотят еще.
Так что, выходит, немцы - глюпые? Отнюдь - они с помощью импортного газа производят продукт, который экспортируют по всему миру. Газ путинским авторитаризмом не пахнет, как ни нюхай - это только у наших лже-патриотов вроде тебя заскок...
... из-за которого мы уже даже азотные удобрения сами не производим, а импортируем!!! Аграрная сверхдержава с 6-ю крупнейшими, но простаивающими химическими заводами, построенными именно для содействия сельскому хозяйству...
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