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В "Нафтогазі" відзвітували
про підготовку до зупинки...

В "Нафтогазі" відзвітували про підготовку до зупинки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:30

Мне вот интересно. А как в отсутствии украинского транзита РФ сможет продавать газ в ЕС, если СП2 не достроят?
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:01

  Sommer написав:
  astatempo написав:Не робята, не 4% совокупно. Если транзита не будет, а его, наверно, не будет, то газа на европейском хабе не добавится. СП2 мог бы наоборот, увеличить количество дешёвого газа в Европе, который можно было бы купить, но он не заработает. Дефицит газа в Европе вызовет не только его дикое подорожание, а и полное отсутствие реверса, а это совсем не 4%, а как бы не 24.
А переохлажденные дети, родители которых останутся дома? Срочно вышвырнуть этих ревнителей сжиженного газа и возбудить дело о государственной измене.


Что, опять старая песня про "хахлы замерзнут без нашего газа"?


Если выражаться твоим (гнусным) языком, то и немчура замерзнет без российского газа :mrgreen: Импортируют его по 50 млрд кубов в год, и аж пищат, как хотят еще.

Так что, выходит, немцы - глюпые? Отнюдь - они с помощью импортного газа производят продукт, который экспортируют по всему миру. Газ путинским авторитаризмом не пахнет, как ни нюхай - это только у наших лже-патриотов вроде тебя заскок...

... из-за которого мы уже даже азотные удобрения сами не производим, а импортируем!!! Аграрная сверхдержава :mrgreen: с 6-ю крупнейшими, но простаивающими химическими заводами, построенными именно для содействия сельскому хозяйству...
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