Очікується розгляд по суті позову щодо рефінансування ПриватБанку у швейцарському суді.
Дивися повний текст У НБУ назвали кількість судових спорів, пов'язаних з ПриватБанком.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:36
У НБУ назвали кількість судових спорів, пов'язаних з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ назвали кількість судових спорів, пов'язаних з ПриватБанком.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:36
Беня не зря ж своего Зе продвигал в президенты. Будет пытаться урвать свои золотые монетки обратно
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