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У НБУ назвали кількість судових
спорів, пов'язаних з...

У НБУ назвали кількість судових спорів, пов'язаних з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:36

У НБУ назвали кількість судових спорів, пов'язаних з...

Пропонуємо до обговорення:
Очікується розгляд по суті позову щодо рефінансування ПриватБанку у швейцарському суді.

Дивися повний текст У НБУ назвали кількість судових спорів, пов'язаних з ПриватБанком.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:36

Беня не зря ж своего Зе продвигал в президенты. Будет пытаться урвать свои золотые монетки обратно
fishman
 
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