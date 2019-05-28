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Закупівля вугілля за "Роттердам+"
зараз є найдешевшим...

Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:57

  Sommer написав:
  zРадио написав:На момент назначения главой НКРЭКУ был еще на 4 года моложе. Неплохая такая карьера - из кондитерской компании прямо в кресло руководителя национального регулятора энергетики. Таки правду говорят, что майдан дал старт социальным лифтам невиданной высоты и скорости :mrgreen:


Это да, один заштатный клоун, игравший хером на пианино, получил пинок... в смысле лифт невиданной высоты. :mrgreen:


Он и еще сотня "слуг" продолжили традицию. А дал ей жизнь - майдан, благодаря которому Украина увидела Гаврилюка и Парасюка народными депутатами :mrgreen: Даже в команде Яныка не было столь безмозглых "талантов"...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:15

  shapo написав:Про страны не услышал,

Буває, старість не радість.
м. б. расскажите где в Украине рынок угля

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

«Роттердам+» або «Роттердам плюс» — методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Введена в дію у травні 2016 року.[1]

Опа, а виявляється, що Ротердам+ про ринок електроенергії, а не вугілля. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:51

Re: Закупівля вугілля за

  lapay написав:Опа, а виявляється, що Ротердам+ про ринок електроенергії, а не вугілля.


Мамуля-то не хороша совсем. Не понимаю, чего её среди здоровых держат, не предупреждают? Она же за столом может кого-нибудь вилкой ткнуть!
:)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:54

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:На момент назначения главой НКРЭКУ был еще на 4 года моложе. Неплохая такая карьера - из кондитерской компании прямо в кресло руководителя национального регулятора энергетики. Таки правду говорят, что майдан дал старт социальным лифтам невиданной высоты и скорости :mrgreen:


Это да, один заштатный клоун, игравший хером на пианино, получил пинок... в смысле лифт невиданной высоты. :mrgreen:


Он и еще сотня "слуг" продолжили традицию. А дал ей жизнь - майдан, благодаря которому Украина увидела Гаврилюка и Парасюка народными депутатами :mrgreen: Даже в команде Яныка не было столь безмозглых "талантов"...


О, критикус дошел до того, что команду Яныка выгораживает? Не дай бог так оголодать... :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:05

  lapay написав:
  shapo написав:Про страны не услышал,

Буває, старість не радість.
м. б. расскажите где в Украине рынок угля

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

«Роттердам+» або «Роттердам плюс» — методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Введена в дію у травні 2016 року.[1]

Опа, а виявляється, що Ротердам+ про ринок електроенергії, а не вугілля. :mrgreen:


Юноша, а имена у "европейских" экспертов хвалящих НКРЕ с бегающим Вовком есть?
И где в Украине рынок угля, а не цена взятая с потолка, о котором вы тут вешали?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:07

  Sommer написав:
  zРадио написав:Он и еще сотня "слуг" продолжили традицию. А дал ей жизнь - майдан, благодаря которому Украина увидела Гаврилюка и Парасюка народными депутатами :mrgreen: Даже в команде Яныка не было столь безмозглых "талантов"...


О, критикус дошел до того, что команду Яныка выгораживает? Не дай бог так оголодать... :mrgreen:


А зомберу все клитикус мерещится :mrgreen: Да и выгораживанием Яныка в комментарии тоже не пахнет - частица "даже" употреблена неспроста. Я, наоборот, охарактеризовал его кадровую политику как не самую удачную.

Но зачем это все пояснять троллю, который итак прекрасно понял вложенный смысл?.. :mrgreen: Вопрос риторический
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:09

  Sommer написав:
О, критикус дошел до того, что команду Яныка выгораживает? Не дай бог так оголодать... :mrgreen:

Как ни прискорбно это сознавать, но донецкая ОПГ хоть что-то строила в отличие от помаранчевых первого и, особенно, второго разлива
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:16

  shapo написав:
  Sommer написав:
О, критикус дошел до того, что команду Яныка выгораживает? Не дай бог так оголодать... :mrgreen:

Как ни прискорбно это сознавать, но донецкая ОПГ хоть что-то строила в отличие от помаранчевых первого и, особенно, второго разлива


Ну все - сейчас у порохоботов то, что раньше просто пригорало, начнет детонировать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:05

  shapo написав:
  Sommer написав:
О, критикус дошел до того, что команду Яныка выгораживает? Не дай бог так оголодать... :mrgreen:

Как ни прискорбно это сознавать, но донецкая ОПГ хоть что-то строила в отличие от помаранчевых первого и, особенно, второго разлива


И что ж они построили? "Межигорье"?

Декларировавшуюся ими же евроинтеграцию или совместные проекты с рашкой?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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