Стадион Олимпийский, аэропорт Борисполь Д, львовский аэропорт, дороги на Кончу-Заспу, Киев-Житомир, метро от Лыбидской до Теремки, развязки на Московской площади и т.д.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:20
Стадион Олимпийский, аэропорт Борисполь Д, львовский аэропорт, дороги на Кончу-Заспу, Киев-Житомир, метро от Лыбидской до Теремки, развязки на Московской площади и т.д.
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