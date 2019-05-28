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Закупівля вугілля за "Роттердам+"
зараз є найдешевшим...

Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:20

  Sommer написав:
И что ж они построили? "Межигорье"?

Декларировавшуюся ими же евроинтеграцию или совместные проекты с рашкой?

Стадион Олимпийский, аэропорт Борисполь Д, львовский аэропорт, дороги на Кончу-Заспу, Киев-Житомир, метро от Лыбидской до Теремки, развязки на Московской площади и т.д.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 03:22

может, перепутали журналисты. и все-таки рынок гугля? google роттердам premium 5+ всего 499 долларов за 10 минут. гугл ваш.
yurii_kruhlov
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