Додано: Пон 26 сер, 2019 10:22

lapay написав: Волгарь написав: впервые за последние года 4,5 года чиновник высокого уровня откровено признает, ЧТО НИКАКОГО ФИЗИЧЕСКОГО РЕВЕРСА ГАЗА ИЗ ЕВРОПЫ НЕТ В ПРИНЦИПЕ И НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО - к нему еще только готовятся!

И дело не в том, что все басни о словацком газе - ИМЕННО БАСНИ (Бог бы с ними, в конце концов - это секрет Полишшинеля). А в том, что КТО-ТО уже 4,5 года продает украинским потребителям газ (в огромных объемах - по 13 млрд. м3 в год), отбираемый из УКРАИНСКОЙ же трубы КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ, зарабатывая на каждой 1 000 кубов минимум 30 долларов (в ценах ex-work, а ведь есть еще и таможня), ссылаясь при этом на мифический Дюссельдорф+. Может бы Вы подскажите, КТО ИМЕННО? впервые за последние года 4,5 года чиновник высокого уровня откровено признает, ЧТО НИКАКОГО ФИЗИЧЕСКОГО РЕВЕРСА ГАЗА ИЗ ЕВРОПЫ НЕТ В ПРИНЦИПЕ И НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО - к нему еще только готовятся!И дело не в том, что все басни о словацком газе - ИМЕННО БАСНИ (Бог бы с ними, в конце концов - это секрет Полишшинеля). А в том, что КТО-ТО уже 4,5 года продает украинским потребителям газ (в огромных объемах - по 13 млрд. м3 в год), отбираемый из УКРАИНСКОЙ же трубы КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ, зарабатывая на каждой 1 000 кубов минимум 30 долларов (в ценах ex-work, а ведь есть еще и таможня), ссылаясь при этом на мифический Дюссельдорф+. Может бы Вы подскажите, КТО ИМЕННО?

Хто отримує $30 на кожну тисячу експортного газу? Європейські партнери зі швейцарськими офісами. Хто платить? Переважно Газпром, за віртуальний транзит, частково українські споживачі.

Не буде віртуального реверсу - цей бонус буде платити український споживач. Україна фізично готова до припинення транзиту. частково українські споживачі.Не буде віртуального реверсу -буде платити український споживач. Україна фізично готова до припинення транзиту.

На жаль, базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде. Це означає, що вся система в межах української ГТС (газотранспортна система – ред.) повинна бути повернута в так званий “фізичний реверс” , і газ буде надходити не зі сходу на захід, а з заходу на схід”, – сказав він.

Вернемся к истории вопроса. Последние 4 года пропаганда убеждала население страны, что МЫ АГРЕССОРА БОЛЬШЕ НЕ КОРМИМ, ГАЗА У НЕГО НЕ ПОКУПАЕМ. Вместо тоталитарного путинского газа в страну пришел европейский, демократический. За счет реверса. На недоуменные вопросы резонных людей, почему этот газ на 3 цента за м3 дороже того, по которым словаки/венгры/поляки покупают его у РФ, им отвечали - ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЦЕНА ГАЗПРОМОВСКОГО ГАЗА? Нафтогаз его НЕ ПОКУПАЕТ, а покупает у трейдеров на СВОБОДНОМ РЫНКЕ европейский газ! И вот не далее как 23/8, пан Витренко заявилА до этого какой был реверс? Виртуальный. Значит, Нафтогаз физически НИЧЕГО ИЗ ЕВРОПЫ НЕ ПОЛУЧАЛ? Конечно нет - прямо из трубы на территории Украины потребителям шел РОССИЙСКИЙ ГАЗ, купленный у Газпрома газовыми компаниями Словакии/Венгрии/Польши, проданный ими газотрейдерам, которые всвою очередь ПЕРЕПРОДАЛИ его Украине! При этом общая маржа, оставшаяся за границей составляла до 30 долларов на 1000 м3 или 13 млрд х 30=400 млн. долларов в год. После таможенгой очистки (230 х 1,2+ проценты таможенных сборов + маржа Нафтогаза) потребители (Облгазы) платили за него по 30С за м3, перекладывая всю тяжесть этой аферы ...на собственное население.Естественно, что европейский трейдеры за свои услуги (печать инвойсов)ну никак не могли бы получать такие деньги (пару миллиардов долларов за все время существования этой мошеннической комбинации) - АБСОЛЮТНО БОЛЬШАЯ ИХ ЧАСТЬ ЭТО КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, уже спрятанная за границей. Причем вся эта афера шла при участии десятков тысяч людей - работников ГТС/Облгазов/банков/таможни, которые вынуждены были играть в игру, описанную еще во 2-ой четверти 19-го века - ГОЛОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ. Бедный Андерсен и не подозревал, что его фантазия получит воплощение в 1-ой четверти века 21-го.Касательно Роттердам+ - очень жаль (для создателей подобных мошеннических схем) РАЗМЕРЫ ЗЕМНОГО ШАРА КОНЕЧНЫ! И максимальное расстояние между двумя точками на нем не может превышать жалких 20 тыс. км. (а по океанам - 25-ти тыс.). Но все равно полностью перспективы географии не используются. Ведь совершенно не обязательно получать кузбасский уголь через Белгород - можно и через Находку. А еще лучше - ПУСАН+! Тогда в страну придет демократический корейский уголь, очищенный от дурного духа 19-ю тыс. км морского пути!И глядя на все это поневоле задумаешся, что знамения фраза о прибежище патриотизма - ВОВСЕ НЕ МЕТАФОРА....А вот зачем Вы, любезный, человек вроде неглупый, защищаете с пеной у рта расхитителей своей собственной страны, остается для меня загадкой.