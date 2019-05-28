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Закупівля вугілля за "Роттердам+"
зараз є найдешевшим...

Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:20

  Sommer написав:
И что ж они построили? "Межигорье"?

Декларировавшуюся ими же евроинтеграцию или совместные проекты с рашкой?

Стадион Олимпийский, аэропорт Борисполь Д, львовский аэропорт, дороги на Кончу-Заспу, Киев-Житомир, метро от Лыбидской до Теремки, развязки на Московской площади и т.д.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 03:22

может, перепутали журналисты. и все-таки рынок гугля? google роттердам premium 5+ всего 499 долларов за 10 минут. гугл ваш.
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:22

  lapay написав:
  Волгарь написав:впервые за последние года 4,5 года чиновник высокого уровня откровено признает, ЧТО НИКАКОГО ФИЗИЧЕСКОГО РЕВЕРСА ГАЗА ИЗ ЕВРОПЫ НЕТ В ПРИНЦИПЕ И НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО - к нему еще только готовятся!
И дело не в том, что все басни о словацком газе - ИМЕННО БАСНИ (Бог бы с ними, в конце концов - это секрет Полишшинеля). А в том, что КТО-ТО уже 4,5 года продает украинским потребителям газ (в огромных объемах - по 13 млрд. м3 в год), отбираемый из УКРАИНСКОЙ же трубы КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ, зарабатывая на каждой 1 000 кубов минимум 30 долларов (в ценах ex-work, а ведь есть еще и таможня), ссылаясь при этом на мифический Дюссельдорф+. Может бы Вы подскажите, КТО ИМЕННО?

Хто отримує $30 на кожну тисячу експортного газу? Європейські партнери зі швейцарськими офісами. Хто платить? Переважно Газпром, за віртуальний транзит, частково українські споживачі.
Не буде віртуального реверсу - цей бонус буде платити український споживач. Україна фізично готова до припинення транзиту.

Вернемся к истории вопроса. Последние 4 года пропаганда убеждала население страны, что МЫ АГРЕССОРА БОЛЬШЕ НЕ КОРМИМ, ГАЗА У НЕГО НЕ ПОКУПАЕМ. Вместо тоталитарного путинского газа в страну пришел европейский, демократический. За счет реверса. На недоуменные вопросы резонных людей, почему этот газ на 3 цента за м3 дороже того, по которым словаки/венгры/поляки покупают его у РФ, им отвечали - ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЦЕНА ГАЗПРОМОВСКОГО ГАЗА? Нафтогаз его НЕ ПОКУПАЕТ, а покупает у трейдеров на СВОБОДНОМ РЫНКЕ европейский газ! И вот не далее как 23/8, пан Витренко заявил
На жаль, базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде. Це означає, що вся система в межах української ГТС (газотранспортна система – ред.) повинна бути повернута в так званий “фізичний реверс”, і газ буде надходити не зі сходу на захід, а з заходу на схід”, – сказав він.

А до этого какой был реверс? Виртуальный. Значит, Нафтогаз физически НИЧЕГО ИЗ ЕВРОПЫ НЕ ПОЛУЧАЛ? Конечно нет - прямо из трубы на территории Украины потребителям шел РОССИЙСКИЙ ГАЗ, купленный у Газпрома газовыми компаниями Словакии/Венгрии/Польши, проданный ими газотрейдерам, которые всвою очередь ПЕРЕПРОДАЛИ его Украине! При этом общая маржа, оставшаяся за границей составляла до 30 долларов на 1000 м3 или 13 млрд х 30=400 млн. долларов в год. После таможенгой очистки (230 х 1,2+ проценты таможенных сборов + маржа Нафтогаза) потребители (Облгазы) платили за него по 30С за м3, перекладывая всю тяжесть этой аферы ...на собственное население.
Естественно, что европейский трейдеры за свои услуги (печать инвойсов)ну никак не могли бы получать такие деньги (пару миллиардов долларов за все время существования этой мошеннической комбинации) - АБСОЛЮТНО БОЛЬШАЯ ИХ ЧАСТЬ ЭТО КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, уже спрятанная за границей. Причем вся эта афера шла при участии десятков тысяч людей - работников ГТС/Облгазов/банков/таможни, которые вынуждены были играть в игру, описанную еще во 2-ой четверти 19-го века - ГОЛОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ. Бедный Андерсен и не подозревал, что его фантазия получит воплощение в 1-ой четверти века 21-го.
Касательно Роттердам+ - очень жаль (для создателей подобных мошеннических схем) РАЗМЕРЫ ЗЕМНОГО ШАРА КОНЕЧНЫ! И максимальное расстояние между двумя точками на нем не может превышать жалких 20 тыс. км. (а по океанам - 25-ти тыс.). Но все равно полностью перспективы географии не используются. Ведь совершенно не обязательно получать кузбасский уголь через Белгород - можно и через Находку. А еще лучше - ПУСАН+! Тогда в страну придет демократический корейский уголь, очищенный от дурного духа 19-ю тыс. км морского пути!
И глядя на все это поневоле задумаешся, что знамения фраза о прибежище патриотизма - ВОВСЕ НЕ МЕТАФОРА....А вот зачем Вы, любезный, человек вроде неглупый, защищаете с пеной у рта расхитителей своей собственной страны, остается для меня загадкой.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:58

  Волгарь написав:А вот зачем Вы, любезный, человек вроде неглупый, защищаете с пеной у рта расхитителей своей собственной страны, остается для меня загадкой.

А эта новая генерация "патриотов" у которых здравый смысл и элементарные вопросы вовсе не в почёте. Главное, крикнуть речевку и прижать руку к сердцу
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:23

  shapo написав:
  Волгарь написав:А вот зачем Вы, любезный, человек вроде неглупый, защищаете с пеной у рта расхитителей своей собственной страны, остается для меня загадкой.

А эта новая генерация "патриотов" у которых здравый смысл и элементарные вопросы вовсе не в почёте. Главное, крикнуть речевку и прижать руку к сердцу

Насчет новизны - не думаю. Во времена СССР частенько сталкивался с людьми, готовыми оправдывать и весь идиотизм советского режима, и свинцовые мерзости бытия:
- Почему Брежнев говорит исключительно по-бумажке?
- Потому что ему, руководителю сверхдержавы нельзя допустить даже простой оговорки.
- Почему нет мяса?
- Развели в городах собак, вот и нету.
Причем большинство людей несли подобную ересь совершенно добровольно - ТАКОВЫ БЫЛИ ИХ УБЕЖДЕНИЯ!
Недаром же бытовал анекдот:
- Как Вы относитесь к решениям 26-го съезда КПСС?
- Одобряю и поддерживаю
- А к продовольственной программе СССР?
- Одобряю и поддерживаю
- А к решениям Пленума ЦК КПСС О дальнейшем развитии животноводства в СССР?
- Одобряю и поддерживаю
Ну, а свое-то мнение у Вас есть?
-Есть, но я с ним В КОРНЕ НЕ СОГЛАСЕН.
Здесь же (lapay и иже с ним) все еще проще. Есть ненависть к России (императив), и все, что ложится в эту канву - це добре, выходит за ее рамки - погано. А то, что следование этим установкам оборачивалось/оборачивается для страны катастрофой (экономической/социальной/демографической) - НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 16:28

Оператор «Северного потока-2» отчитался о завершении строительства на 75%
В компании-операторе проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG заявили, что строительство газопровода завершено на 75% от общей протяженности. Об этом сообщается на сайте компании.
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода «Северный поток-2». Это 75% от общей протяженности двух ниток», — говорится в сообщении. Компания перешла к укладке финальной части газопровода.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d63bd05 ... um=desktop
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:03

  shapo написав:
  Sommer написав:
И что ж они построили? "Межигорье"?

Декларировавшуюся ими же евроинтеграцию или совместные проекты с рашкой?

Стадион Олимпийский, аэропорт Борисполь Д, львовский аэропорт, дороги на Кончу-Заспу, Киев-Житомир, метро от Лыбидской до Теремки, развязки на Московской площади и т.д.


Половину из этого начали строить еще до них. Особенно веселый пример - метро на Теремки. :mrgreen:

А приводить в пример дорогу на Кончу-Заспу...

Как я и говорил, еще "Межигорье" в заслугу поставь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:10

[quote="4734049:Sommer"

Половину из этого начали строить еще до них. Особенно веселый пример - метро на Теремки. :mrgreen:

А приводить в пример дорогу на Кончу-Заспу...

Как я и говорил, еще "Межигорье" в заслугу поставь.[/quote]
Да ты можешь говорить что угодно.
Хоть евро-2012 начинал Ющенко, но к концу правления он благополучно проспал все - от стадиона Олимпийский до терминала Д Борисполь и Львовского аэропорта которые вытянул Боря Колесников. Аналогично с метро и Московской площадью. Расскажи, порохобот, сколько за последние 5лет закончили начатых станций метро в Киеве?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:16

  shapo написав:[quote="4734049:Sommer"

Половину из этого начали строить еще до них. Особенно веселый пример - метро на Теремки. :mrgreen:

А приводить в пример дорогу на Кончу-Заспу...

Как я и говорил, еще "Межигорье" в заслугу поставь.

Да ты можешь говорить что угодно.
Хоть евро-2012 начинал Ющенко, но к концу правления он благополучно проспал все - от стадиона Олимпийский до терминала Д Борисполь и Львовского аэропорта которые вытянул Боря Колесников. Аналогично с метро и Московской площадью. Расскажи, порохобот, сколько за последние 5лет закончили начатых станций метро в Киеве?[/quote]

Ну ты ж начал яныков хвалить. Вот и рассказывай, сколько они с нуля станций построили.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:20

По мистеру Соммеру можно часы сверять - ровно в 16-03.
И, главное, какая скорость - всего через 3 минуты после открытия библиотеки на форумчан уже полился поток бессодержательных мыслей, автор которых изрыгает их из себя в каждой теме, забывая, что когда абсолютно нечего сказать - МОЖНО ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ.
Волгарь
 
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