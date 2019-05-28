Стадион Олимпийский, аэропорт Борисполь Д, львовский аэропорт, дороги на Кончу-Заспу, Киев-Житомир, метро от Лыбидской до Теремки, развязки на Московской площади и т.д.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:20
Стадион Олимпийский, аэропорт Борисполь Д, львовский аэропорт, дороги на Кончу-Заспу, Киев-Житомир, метро от Лыбидской до Теремки, развязки на Московской площади и т.д.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 24 сер, 2019 03:22
может, перепутали журналисты. и все-таки рынок гугля? google роттердам premium 5+ всего 499 долларов за 10 минут. гугл ваш.
Додано: Пон 26 сер, 2019 10:22
Вернемся к истории вопроса. Последние 4 года пропаганда убеждала население страны, что МЫ АГРЕССОРА БОЛЬШЕ НЕ КОРМИМ, ГАЗА У НЕГО НЕ ПОКУПАЕМ. Вместо тоталитарного путинского газа в страну пришел европейский, демократический. За счет реверса. На недоуменные вопросы резонных людей, почему этот газ на 3 цента за м3 дороже того, по которым словаки/венгры/поляки покупают его у РФ, им отвечали - ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЦЕНА ГАЗПРОМОВСКОГО ГАЗА? Нафтогаз его НЕ ПОКУПАЕТ, а покупает у трейдеров на СВОБОДНОМ РЫНКЕ европейский газ! И вот не далее как 23/8, пан Витренко заявил
А до этого какой был реверс? Виртуальный. Значит, Нафтогаз физически НИЧЕГО ИЗ ЕВРОПЫ НЕ ПОЛУЧАЛ? Конечно нет - прямо из трубы на территории Украины потребителям шел РОССИЙСКИЙ ГАЗ, купленный у Газпрома газовыми компаниями Словакии/Венгрии/Польши, проданный ими газотрейдерам, которые всвою очередь ПЕРЕПРОДАЛИ его Украине! При этом общая маржа, оставшаяся за границей составляла до 30 долларов на 1000 м3 или 13 млрд х 30=400 млн. долларов в год. После таможенгой очистки (230 х 1,2+ проценты таможенных сборов + маржа Нафтогаза) потребители (Облгазы) платили за него по 30С за м3, перекладывая всю тяжесть этой аферы ...на собственное население.
Естественно, что европейский трейдеры за свои услуги (печать инвойсов)ну никак не могли бы получать такие деньги (пару миллиардов долларов за все время существования этой мошеннической комбинации) - АБСОЛЮТНО БОЛЬШАЯ ИХ ЧАСТЬ ЭТО КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, уже спрятанная за границей. Причем вся эта афера шла при участии десятков тысяч людей - работников ГТС/Облгазов/банков/таможни, которые вынуждены были играть в игру, описанную еще во 2-ой четверти 19-го века - ГОЛОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ. Бедный Андерсен и не подозревал, что его фантазия получит воплощение в 1-ой четверти века 21-го.
Касательно Роттердам+ - очень жаль (для создателей подобных мошеннических схем) РАЗМЕРЫ ЗЕМНОГО ШАРА КОНЕЧНЫ! И максимальное расстояние между двумя точками на нем не может превышать жалких 20 тыс. км. (а по океанам - 25-ти тыс.). Но все равно полностью перспективы географии не используются. Ведь совершенно не обязательно получать кузбасский уголь через Белгород - можно и через Находку. А еще лучше - ПУСАН+! Тогда в страну придет демократический корейский уголь, очищенный от дурного духа 19-ю тыс. км морского пути!
И глядя на все это поневоле задумаешся, что знамения фраза о прибежище патриотизма - ВОВСЕ НЕ МЕТАФОРА....А вот зачем Вы, любезный, человек вроде неглупый, защищаете с пеной у рта расхитителей своей собственной страны, остается для меня загадкой.
Додано: Пон 26 сер, 2019 10:58
А эта новая генерация "патриотов" у которых здравый смысл и элементарные вопросы вовсе не в почёте. Главное, крикнуть речевку и прижать руку к сердцу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:23
Насчет новизны - не думаю. Во времена СССР частенько сталкивался с людьми, готовыми оправдывать и весь идиотизм советского режима, и свинцовые мерзости бытия:
- Почему Брежнев говорит исключительно по-бумажке?
- Потому что ему, руководителю сверхдержавы нельзя допустить даже простой оговорки.
- Почему нет мяса?
- Развели в городах собак, вот и нету.
Причем большинство людей несли подобную ересь совершенно добровольно - ТАКОВЫ БЫЛИ ИХ УБЕЖДЕНИЯ!
Недаром же бытовал анекдот:
- Как Вы относитесь к решениям 26-го съезда КПСС?
- Одобряю и поддерживаю
- А к продовольственной программе СССР?
- Одобряю и поддерживаю
- А к решениям Пленума ЦК КПСС О дальнейшем развитии животноводства в СССР?
- Одобряю и поддерживаю
Ну, а свое-то мнение у Вас есть?
-Есть, но я с ним В КОРНЕ НЕ СОГЛАСЕН.
Здесь же (lapay и иже с ним) все еще проще. Есть ненависть к России (императив), и все, что ложится в эту канву - це добре, выходит за ее рамки - погано. А то, что следование этим установкам оборачивалось/оборачивается для страны катастрофой (экономической/социальной/демографической) - НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.
Додано: Пон 26 сер, 2019 16:28
Оператор «Северного потока-2» отчитался о завершении строительства на 75%
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:03
Половину из этого начали строить еще до них. Особенно веселый пример - метро на Теремки.
А приводить в пример дорогу на Кончу-Заспу...
Как я и говорил, еще "Межигорье" в заслугу поставь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:10
[quote="4734049:Sommer"
Половину из этого начали строить еще до них. Особенно веселый пример - метро на Теремки.
А приводить в пример дорогу на Кончу-Заспу...
Как я и говорил, еще "Межигорье" в заслугу поставь.[/quote]
Да ты можешь говорить что угодно.
Хоть евро-2012 начинал Ющенко, но к концу правления он благополучно проспал все - от стадиона Олимпийский до терминала Д Борисполь и Львовского аэропорта которые вытянул Боря Колесников. Аналогично с метро и Московской площадью. Расскажи, порохобот, сколько за последние 5лет закончили начатых станций метро в Киеве?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:16
Да ты можешь говорить что угодно.
Хоть евро-2012 начинал Ющенко, но к концу правления он благополучно проспал все - от стадиона Олимпийский до терминала Д Борисполь и Львовского аэропорта которые вытянул Боря Колесников. Аналогично с метро и Московской площадью. Расскажи, порохобот, сколько за последние 5лет закончили начатых станций метро в Киеве?[/quote]
Ну ты ж начал яныков хвалить. Вот и рассказывай, сколько они с нуля станций построили.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:20
По мистеру Соммеру можно часы сверять - ровно в 16-03.
И, главное, какая скорость - всего через 3 минуты после открытия библиотеки на форумчан уже полился поток бессодержательных мыслей, автор которых изрыгает их из себя в каждой теме, забывая, что когда абсолютно нечего сказать - МОЖНО ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ.
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