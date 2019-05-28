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Закупівля вугілля за "Роттердам+"
зараз є найдешевшим...

Закупівля вугілля за "Роттердам+" зараз є найдешевшим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:26

  Sommer написав:Ну ты ж начал яныков хвалить. Вот и рассказывай, сколько они с нуля станций построили.


Если бы ты хоть что-то понимал в проектировании и строительстве я бы тебе рассказал, что довести объект до сдачи намного сложнее чем его начать строить.
Вот 3 станции - ВДНХ, Ипподром, Теремки - точно спроектированы и построены при клятых донецких.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:08

  shapo написав:
  Sommer написав:Ну ты ж начал яныков хвалить. Вот и рассказывай, сколько они с нуля станций построили.


Если бы ты хоть что-то понимал в проектировании и строительстве я бы тебе рассказал, что довести объект до сдачи намного сложнее чем его начать строить.
Вот 3 станции - ВДНХ, Ипподром, Теремки - точно спроектированы и построены при клятых донецких.


Ну о чем вы говорите - сколько клятые донецкие километров забора в цвета флага покрасили? Вот чем Соммер эффективность меряет :mrgreen:

А станции метро, аэропорты, дорожные развязки - это просто чтобы деньги попилить :mrgreen:

Тем более, что метро и Интерсити в ту глушь, из которой он пишет, все равно не ходят. А самолеты - даже высоко в небе не пролетают :mrgreen:
zРадио
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