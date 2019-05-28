Если бы ты хоть что-то понимал в проектировании и строительстве я бы тебе рассказал, что довести объект до сдачи намного сложнее чем его начать строить.
Вот 3 станции - ВДНХ, Ипподром, Теремки - точно спроектированы и построены при клятых донецких.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:26
Если бы ты хоть что-то понимал в проектировании и строительстве я бы тебе рассказал, что довести объект до сдачи намного сложнее чем его начать строить.
Вот 3 станции - ВДНХ, Ипподром, Теремки - точно спроектированы и построены при клятых донецких.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:08
Ну о чем вы говорите - сколько клятые донецкие километров забора в цвета флага покрасили? Вот чем Соммер эффективность меряет
А станции метро, аэропорты, дорожные развязки - это просто чтобы деньги попилить
Тем более, что метро и Интерсити в ту глушь, из которой он пишет, все равно не ходят. А самолеты - даже высоко в небе не пролетают
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