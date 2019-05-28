Если бы ты хоть что-то понимал в проектировании и строительстве я бы тебе рассказал, что довести объект до сдачи намного сложнее чем его начать строить.
Вот 3 станции - ВДНХ, Ипподром, Теремки - точно спроектированы и построены при клятых донецких.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:26
Если бы ты хоть что-то понимал в проектировании и строительстве я бы тебе рассказал, что довести объект до сдачи намного сложнее чем его начать строить.
Вот 3 станции - ВДНХ, Ипподром, Теремки - точно спроектированы и построены при клятых донецких.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:08
Ну о чем вы говорите - сколько клятые донецкие километров забора в цвета флага покрасили? Вот чем Соммер эффективность меряет
А станции метро, аэропорты, дорожные развязки - это просто чтобы деньги попилить
Тем более, что метро и Интерсити в ту глушь, из которой он пишет, все равно не ходят. А самолеты - даже высоко в небе не пролетают
Додано: Вів 27 сер, 2019 19:28
Если верить википедии, то в 2007-м:
Месторасположение станции, генплан. — Киев: Проектный институт «Укрметротоннельпроект», 2007 (укр.)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 27 сер, 2019 19:53
Зашквар месяца - в 2007-м Премьером был Янык
Трюк не удался... пичалька
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 27 сер, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 сер, 2019 19:54
И что в твоей ссылке есть?
Не открывающаяся ссылка на
Схема продления Куренёвско-Красноармейской линии. — Киев: Проектный институт «Укрметротоннельпроект», 2007 (укр.)
Ну ладно, ты не понимаешь что такое схема и чем она отличается от рабочих чертежей.
Но там ведь ниже есть другая ссылка
Рассмотрение проекта участка Куренёвско-Красноармейской линии метрополитена от станции «Выставочный центр» до Одесской площади на градостроительном совете, 23 декабря 2010 года. // 81412.livejournal.com. — 2011. — 1 февраля
И вообще читай что-нибудь поприличнее, например,
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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