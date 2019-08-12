Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Вже 70% українців обрали своїх лікарів, – Гройсман.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:57
Вже 70% українців обрали своїх лікарів, – Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вже 70% українців обрали своїх лікарів, – Гройсман.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:57
Засуньте в одно место свою реформу.
Из села А нужно бабуле ехать в райцентр чтобы получить направление к врачу, который находится в селе Б. Потом нужно ехать в село Б к врачу чтобы осмотрел и выписал лекарство. Потом нужно ехать в райцентр чтобы купить лекарства. Потом нужно ехать в свое село чтобы лечиться и жить.
Это так мы специально из Киева поехали за 300 км к бабуле чтобы провести ей автоэкскурсию по селам.
Представьте в какую копейку теперь обходится эта реформа.
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