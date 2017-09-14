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Перший "єврономер" оштрафували:
скільки заплачено

Перший "єврономер" оштрафували: скільки заплачено
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:09

Перший "єврономер" оштрафували: скільки заплачено

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив лідер "єврономерів " Олег Ярошевич у Facebook.

Дивися повний текст Перший \"єврономер\" оштрафували: скільки заплачено.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:10

Правильно, так держать... Те кто хотел уже растаможил... Я лично то две машины растаможил. А то по привыкали Остались только те кто хочет нае....ть государство...
На металлолом! Если нет денег её растаможить.
За пол года можно было собрать деньги!!!
floorstyle_com_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:18

Правильно, что оштрафовали
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:52

Мы тоже растаможили свой эксклюзив ровер)))Деньги пошли в бюджет, перед этим удачно продали старую машину т.ч. деньги были и на покупку литовца и на растаможку. А халявщиков нужно учить)))
olgerd
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