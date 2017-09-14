Про це повідомив лідер "єврономерів " Олег Ярошевич у Facebook.
Дивися повний текст Перший \"єврономер\" оштрафували: скільки заплачено.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:09
Перший "єврономер" оштрафували: скільки заплачено
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перший \"єврономер\" оштрафували: скільки заплачено.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:10
Правильно, так держать... Те кто хотел уже растаможил... Я лично то две машины растаможил. А то по привыкали Остались только те кто хочет нае....ть государство...
На металлолом! Если нет денег её растаможить.
За пол года можно было собрать деньги!!!
Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:52
Мы тоже растаможили свой эксклюзив ровер)))Деньги пошли в бюджет, перед этим удачно продали старую машину т.ч. деньги были и на покупку литовца и на растаможку. А халявщиков нужно учить)))
Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:48
Правильно, всех штрафовать и деньги в бюджет. В стране перемены, порядочных водителей больше и никаких поблажек
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