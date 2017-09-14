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Перший "єврономер" оштрафували:
скільки заплачено

Перший "єврономер" оштрафували: скільки заплачено
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:09

Перший "єврономер" оштрафували: скільки заплачено

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив лідер "єврономерів " Олег Ярошевич у Facebook.

Дивися повний текст Перший \"єврономер\" оштрафували: скільки заплачено.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:10

Правильно, так держать... Те кто хотел уже растаможил... Я лично то две машины растаможил. А то по привыкали Остались только те кто хочет нае....ть государство...
На металлолом! Если нет денег её растаможить.
За пол года можно было собрать деньги!!!
floorstyle_com_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:18

Правильно, что оштрафовали
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:52

Мы тоже растаможили свой эксклюзив ровер)))Деньги пошли в бюджет, перед этим удачно продали старую машину т.ч. деньги были и на покупку литовца и на растаможку. А халявщиков нужно учить)))
olgerd
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:48

Правильно, всех штрафовать и деньги в бюджет. В стране перемены, порядочных водителей больше и никаких поблажек
bklochok
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 06:03

Какое милое собралось сообщество поборников штрафов. А хозяин разбарахолит тачку и "забьет" на штраф. Что тогда в бюджет пойдет?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 07:39

Нерезиденты могут ездить как короли? Можно отказаться от украинского гражданства , взять российское или какое нибудь или карту поляка .

И дело сделаное.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:19

Re: Перший

Интересно другое. Теперь б*** будут массово складировать во дворах... Они там просто будут гнить. У меня вот стоит уже пол года б*** во дворе. Что мне сделать, чтоб она перестала занимать паркоместо? Она же не ездит? В таких случаях полицаи могут эвакуировать авто, если оно безхозно?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:25

Re: Перший

Штрафувати всі євробляхи підряд. Щоб знали що халяви не буде.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:33

Re: Перший "єврономер" оштрафували: скільки заплачено

Ethereum написав:Штрафувати всі євробляхи підряд. Щоб знали що халяви не буде.


Надо не штрафовать всех подряд, а сделать человеческие пошлины для всех, чтобы человек среднего достатка по украинским меркам мог без чудовищного напряга купить себе колеса.
freeze
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