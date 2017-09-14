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Перший "єврономер" оштрафували: скільки заплачено
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 сер, 2019 08:42
freeze написав:
Ethereum написав:Штрафувати всі євробляхи підряд. Щоб знали що халяви не буде.
Надо не штрафовать всех подряд, а сделать человеческие пошлины для всех, чтобы человек среднего достатка по украинским меркам мог без чудовищного напряга купить себе колеса.
Тобто ваажаєте одна людина 1000 євро платить інші 0?
Це по леніну. Нехай спочатку всі евробляхи заплатять штрафи. А тоді розмитнення зменшать.
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